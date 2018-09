Messi meglio di Cristiano Ronaldo

Grazie alla tripletta rifilata al PSV, Messi ha superato l'eterno rivale Cristiano Ronaldo per quanto riguarda gli hat-trick segnati in carriera in Champions League. La Pulce è ora a quota otto mentre CR7 è fermo a sette.

E' la terza volta, ricorda il MundoDeportivo, che Messi inizia una fase a gironi di Champions League con una tripletta. Gli era già accaduto nel 2013 (contro l'Ajax) e nel 2016 (contro il Celtic). Staccatissimi gli altri nella classifica delle triplette. A quota tre, troviamo Filippo Inzaghi, Luiz Adriano e Mario Gomez.

SPORTAL.IT | 19-09-2018 07:25