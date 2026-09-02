Il presidente del Boca Juniors ed ex compagno di squadra della Pulce parla dopo l'addio alla Nazionale del diez e gli consiglia di rimanere negli States

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Addio all’Argentina o solo alla Nazionale? Leo Messi ha annunciato in una commossa lettera di non avere più energie per vestire ancora la camiseta albiceleste ma chi può escludere cje voglia finire la carriera nel suo paese una volta conclusasi l’esperienza con l’Inter di Miami? Quasi tutti i più importanti giocatori argentini, giunti al tramonto della loro vita professionale, sono voluti tornare a casa prima di appendere le scarpette al chiodo (l’ultimo esempio è Di Maria) ma per Riquelme non sarebbe la soluzione migliore per la Pulce.

Il ringraziamento a Messi

Il presidente del Boca Juniors. parlando con TyC Sports, ha condiviso le sue riflessioni sul ritiro di Lionel Messi dalla nazionale elogiando il suo ex compagno di squadra e spiegando perché, a suo avviso, la scelta migliore per la Pulce sarebbe quella di non venire a giocare nel campionato argentino.

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“Penso che dovremmo ringraziarlo ancora di più. Cos’altro potremmo chiedergli, dopo tutto quello che ha fatto? Ha realizzato tutti i suoi sogni e tutti i nostri sogni. Senza dubbio, non so se sia il migliore di tutti i tempi, ma è sicuramente tra i migliori. Nessun calciatore è mai stato il migliore per così tanti anni, è incredibile. Si merita tutto l’amore che gli argentini gli stanno dimostrando perché ha lavorato duramente, ha sofferto molto, ha lottato per vincere all’inizio e alla fine ha raggiunto tutto. Dio è stato giusto con lui, ed è meraviglioso . Ora diamogli affetto, diamogli amore – che è ciò che merita – e ringraziamolo per tutto ciò che ha fatto per il calcio argentino e per il calcio in generale, perché il mondo intero lo ama e se lo merita”.

Riquelme ha giocato in nazionale con Messi e insieme hanno vinto la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Pechino del 2008. Questo legame ha portato alla presenza di Messi alla partita d’addio di Román nel 2023, un legame che dura ancora : “Parlo sempre con lui; abbiamo un bellissimo rapporto. Lui mi vuole molto bene e io gliene voglio molto . Mi sarebbe piaciuto giocare molto di più al suo fianco, ma ho avuto la fortuna di poter giocare con lui; è una cosa unica. L’affetto e il rispetto che proviamo l’uno per l’altro sono la cosa più importante . ”

“Non so se saremo mai più così fortunati da avere un giocatore come lui. Quando Maradona è morto, pensavamo che non sarebbe mai più successo, e poi è arrivato qualcuno altrettanto bravo, se non addirittura migliore . Noi argentini siamo molto fortunati. Ora, che si goda il calcio negli Stati Uniti per tutto il tempo che desidera, e noi argentini gli daremo sempre tanto affetto e amore, come merita”. Riquelme ha spiegato perché crede che la cosa migliore per Messi sarebbe rimanere nella MLS: “Penso che, dopo l’esperienza ai Mondiali, sia già felice. È unico, insostituibile. Ha avuto la possibilità di giocare per la nazionale spagnola e ha scelto di giocare per il nostro Paese. Dobbiamo lasciarlo in pace e permettergli di giocare finché non lo vorrà più. È meglio per lui rimanere negli Stati Uniti ed essere un tifoso per tutti gli appassionati di calcio argentini ” .