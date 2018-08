Messi mette in pausa l'Argentina

Il disastroso Mondiale 2018 ha lasciato il segno in Lionel Messi, al punto da richiedere una “pausa di riflessione” nel rapporto con la 'camiseta' dell’Argentina. Il fuoriclasse del Barcellona, che in Russia potrebbe aver disputato l’ultima fase finale del torneo iridato della propria carriera, non risulterà infatti, per propria scelta, tra i convocati del ct ad interim Lionel Scaloni in vista delle amichevoli che l’Albiceleste sosterrà a settembre contro Guatemala e Colombia.

A riportare la notizia è l’emittente “Tnt Sports”, secondo la quale Messi non ha fissato una data per il rientro, complice anche il fatto che le prime gare ufficiali della Nazionale saranno solo nella prossima estate, con la Coppa America in programma in Brasile. Rientro che comunque ci sarà perché Messi sarebbe stato tentato di dare l’addio alla Nazionale, ma il buon rapporto con il presidente federale Tapia lo ha indotto a tornare sui propri passi: la Federazione è anzi pronta a lavorare per costruire un “progetto ambizioso” che permetta a Messi di tornare in Nazionale con entusiasmo.

SPORTAL.IT | 14-08-2018 21:45