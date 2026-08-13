Messi è tornato in campo pochi giorni dopo la scomparsa di papà Jorge: la commozione del mondo del calcio, il post di Cristiano Ronaldo e il sogno a occhi aperti di Casemiro

Lionel Messi è tornato in campo nella notte uscendo sconfitto dal match di Coppa di Lega contro il Leon. La stella argentina e dell’Inter Miami era atterrato negli Stati Uniti soltanto martedì sera dopo l’ultimo saluto a papà Jorge scomparso qualche giorno fa. Subentrato nella ripresa non è riuscito a evitare la sconfitta. Il mondo del calcio si è stretto a lui, compreso Cristiano Ronaldo, mentre Casemiro vive un sogno a occhi aperti: poter giocare assieme all’asso argentino.

Messi, il ritorno più doloroso

E’ stato il ritorno in campo più doloroso della carriera di Lionel Messi, a pochi giorni dalla scomparsa del padre Jorge. L’argentino ha iniziato dalla panchina, entrando nella ripresa contro i messicani del Leon, senza riuscire a evitare l’eliminazione dalla Coppa di Lega all’Inter Miami, sconfitta 3-2. Al momento dell’ingresso in campo, la sua squadra era avanti 1-0: tutto lo stadio si è alzato in piedi per attribuire una meritata standing ovation a Messi, continue ovazioni, invece, hanno accompagnato le prime giocate sul rettangolo verde.

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Il risultato si è sbloccato al 41′ del primo tempo ad opera di Daniel Pinter, al termine di un’azione avviata da Rodrigo De Paul, ancora capitano in attesa del ritorno in pianta stabile di Messi nella formazione titolare. Subito un’occasione per l’asso argentino, appena messo piede in campo: un tiro da lontano controllato dal portiere del Leon. I messicani hanno preso coraggio e al 5′ della ripresa Arcila ha pareggiato i conti, prima del nuovo vantaggio degli americani sviluppatosi dal corner di Messi e dalla successiva zampata di Bright. Un gol che ha scatenato i messicani, sul 2-2 all’ora di gioco con Juan Domínguez e, nel finale, avanti con la doppietta di Arcila (gol convalidato dal VAR) per il definitivo 3-2.

La generosità de La Pulce

Al triplice fischio, un velo di tristezza è nuovamente comparso sul volto di Messi, abbracciato da compagni e giocatori avversari. Da lodare il comportamento del Leon, qualificato alla fase successiva della Coppa di Lega da prima in classifica, che ha dedicato a Messi un post sui social.

Messi era arrivato a Miami martedì sera, dopo l’ultimo saluto a papà Jorge in una cerimonia privata svoltasi a Pérez, alla periferia di Rosario. Questo nonostante l’Inter Miami gli avesse concesso tutto il tempo necessario per riprendersi da una sofferenza così grande: fondamentale è stato papà Jorge per Lionel e per la sua straordinaria carriera da calciatore, sin da quand’era bambino, fino all’ultimo Mondiale (che il padre gli ha chiesto di giocare), quando le sue condizioni di salute, fiaccate da un male incurabile, non lasciavano alcuna speranza. “Non so cosa farò senza di te, non so come andare avanti. Giocavo solo a calcio, e ora ho seri dubbi di poter continuare ancora a lungo“, ha esordito così Lionel Messi in un messaggio da brividi pubblicato poche ore dopo la scomparsa del padre.

Il messaggio di Ronaldo, il sogno di Casemiro

Tutto il mondo del calcio si è unito al dolore dell’argentino. Tra i messaggi di cordoglio spicca quello di Cristiano Ronaldo, rivale numero uno di Messi: “Mando un grande abbraccio a te e ai tuoi cari. Siate forti“, gli ha scritto il campione portoghese, attirando circa un milione di “like”. La vita va avanti, per Messi è tempo di pensare al futuro, che in attesa di fare chiarezza sul prosieguo in Nazionale, si chiama Inter Miami. Il club statunitense ha da poco accolto un’altra stella in rosa, il brasiliano Casemiro. L’ex centrocampista del Real Madrid, avversario di lunga data di Lionel Messi, non ha nascosto tutta la sua emozione nel poter condividere, finalmente, campo e spogliatoio con l’argentino.

Ricordando i Clasicos ormai andati, Casemiro ha commentato: “E’ sempre impossibile da fermare, da solo non ci sono mai riuscito, ho sempre avuto bisogno dell’aiuto dei miei compagni“. Un desiderio esaudito, quello del brasiliano: “Sognavo tutti i giorni di poter giocare con Messi e oggi sto vivendo un sogno”, ha concluso.