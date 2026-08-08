Messi, muore il padre Jorge: per la Pulce è stato tutto, consigliere, manager, amico e capofamiglia

Jorge Messi aveva 68 anni e combatteva da tempo una brutta malattia: ai Mondiali il fuoriclasse argentino è stato sempre in ansia per la sua salute

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Stavolta non è una fake news. Jorge Messi, padre del fuoriclasse dell’Albiceleste Leo, è deceduto ieri sera alle 22 in una clinica di Rosario, in Argentina, secondo quanto riportato da Infobae e confermato da altre fonti. L’imprenditore e agente del calciatore e capitano della nazionale argentina aveva 68 anni e da tempo combatteva contro una malattia. Le sue condizioni si erano aggravate durante il Mondiale mentre il diez trascinava i suoi alla finale.

Le lacrime dopo l’Algeria

Dopo il gol dell’1-0 all’Algeria, nella prima partita ai Mondiali, Messi era scoppiato a piangere ma non per la commozione di un debutto felice. “La verità è che, per una questione che con lo sport non c’entra niente – rivelò – ho passato dei giorni difficili, complicati. Però voglio ringraziare tutta la delegazione, tutti i miei compagni perché mi sono stati sempre accanto, dandomi molta forza per farmi stare bene e superare questo momento. Ora sono più tranquillo. Ho scambiato un paio di messaggi con la mia famiglia e non vedo l’ora di arrivare in hotel per poter rispondere a tutti e parlare con loro”.

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La fake news della morte

La salute di Jorge Messi era in declino da tempo: aveva faticato durante e dopo i Mondiali. Per questo il numero 10 si era recato d’urgenza a Rosario per stare con suo padre, che non vedeva da quasi due mesi, da quando si era unito al ritiro della nazionale a Kansas City e aveva persino pensato di andarlo a trovare durante il torneo. Jorge era ricoverato in ospedale e a casa sua a Rosario, sempre accompagnato da Celia, che non lo aveva raggiunto. I suoi figli, Rodrigo, Matías e María Sol, facevano la spola tra i due per stargli vicino. E Lionel si teneva in contatto frequentemente per avere notizie sulle sue condizioni di salute, che a tratti sembravano migliorare, ma rimanevano gravi. Il 18 giugno una tv ne annunciò la morte ma era falso. In realtà, la famiglia fu costretta a rilasciare un comunicato per smentire la notizia, mentre il padre di Leo stava lottando contro la malattia.

La famiglia Messi

Marito di Celia Cuccittini e padre di Lionel, Rodrigo, Matías e María Sol, Jorge è stato il pilastro della brillante carriera calcistica del figlio. È stato il capofamiglia, la sua guida, colui che si è fatto carico di tutte le sue responsabilità fuori dal campo. È stato lui a battersi per far sì che Leo ricevesse le cure necessarie quando era ancora un giovane giocatore al Newell’s e a stargli accanto a Barcellona quando intraprese l’avventura in Europa, mentre la madre si occupava del resto della famiglia a Rosario. Era il padre che si trovava sempre a bordo campo sui campi delle Malvinas, l’accademia giovanile del Newell’s Old Boys.

Quando Lionel era già una stella nascente nelle giovanili del club, si adoperò per ottenere la copertura delle spese per la sua terapia ormonale in Argentina. Non ricevendo risposta positiva dal suo amato club, incoraggiò Leo a tentare la fortuna al River Plate. Le trattative per il trasferimento al River Plate fallirono e Jorge ideò un accordo unico e piuttosto insolito quando decisero di provare a Barcellona. Riuscì a convincere un club europeo a ingaggiare un giocatore straniero di 13 anni, ma anche a fornirgli le cure mediche di cui aveva bisogno, uno stipendio annuale, un alloggio e un lavoro per la sua famiglia , e persino i pagamenti per i diritti d’immagine.

Nel corso degli anni ha rilasciato solo poche interviste ma per lo più è rimasto in silenzio. “ Mio padre è sempre stato al mio fianco. Abbiamo passato momenti molto difficili. A volte mi chiudevo in camera mia a piangere da solo, o faceva lo stesso lui, senza che io me ne accorgessi. Facevamo finta di stare bene, ma non era così. Mio padre mi chiedeva cosa volessi fare, se volevo continuare o se dovevamo tornare indietro. Io volevo continuare e lui è rimasto con me”, ha ricordato Lionel stesso in un’intervista. Jorge era il padre, il consigliere, il capofamiglia era anche un socio involontario in quell’impresa in cui Lionel si era trasformato. Il marchio Messi aveva affidato a Jorge la gestione delle trattative con le aziende più importanti del pianeta.

L’addio al Barcellona

Durante gli anni trascorsi a Barcellona, ​​è stato una figura centrale nel rinnovo dei contratti di Lionel Messi con l’obiettivo di mantenerlo concentrato sul calcio e lontano da distrazioni esterne. Nel 2021, ha nuovamente giocato un ruolo centrale nella partenza di Lionel dal Barcellona, ​​uno degli episodi più scioccanti perché costretto ad andarsene dopo aver raggiunto un accordo verbale sul contratto. Ha guidato le trattative che hanno portato al trasferimento al Paris Saint-Germain, in una situazione economica complessa per il club catalano. Anni dopo, ha partecipato attivamente anche al trasferimento di Leo all’Inter Miami. Chi lo conosceva ne sottolinea la riservatezza, il forte legame con Celia e i loro figli, e la dedizione nel proteggere l’ambiente di Leo. Era consuetudine vederlo arrivare ai Mondiali con la sua famiglia, ed è per questo che l’assenza di immagini della famiglia Messi negli Stati Uniti durante i Mondiali è risultata sorprendente, a parte la presenza di Antonella con i suoi figli, Ciro, Mateo e Thiago.