Messi non si dà pace, Sampaoli lo difende

Se Leo Messi si era chiesto se ci fosse un modo peggiore per iniziare il proprio Mondiale che una tripletta del rivale Cristiano Ronaldo, la risposta è arrivata immediata. Sbagliare il rigore decisivo contro l’Islanda ha allargato l’incubo che la Pulce rinnova ogni qualvolta indossa la maglia dell’Argentina in un’occasione importante.

Il volto del fuoriclasse del Barcellona a fine partita era inequivocabile e le parole del post-gara ne sono la conferma: "Mi sento responsabile. Questo Mondiale è cominciato con partite dure per tutti – le parole del numero 10 – Ma oggi potevamo vincere, sbagliare un rigore così fa male. Ora dobbiamo crescere e non dobbiamo più sbagliare".

Immediata però la difesa del ct Sampaoli: "Oggi Messi si è trovato in una situazione complicata, perché l'Islanda ha giocato in maniera molto difensiva e lui non è riuscito a trovare lo spazio giusto per mettere in mostra i suoi numeri. Questo risultato non ci condizionerà, sappiamo di avere qualità".

SPORTAL.IT | 16-06-2018 19:45