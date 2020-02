Messi: "Non vedo l'ora di andare a Napoli"

Lionel Messi per la prima volta giocherà al San Paolo, lo stadio del suo idolo Maradona: "Era da molto che volevo andare in quello stadio e non ci sono mai riuscito. Alla fine è capitato e sono molto felice di vedere com'è, anche perché è stato rinnovato e la gente è diversa. Giocare lì sarà una bella esperienza da vivere. Conosco i napoletani e il loro amore per il calcio. Ho avuto compagni di squadra che hanno giocato lì come il 'Pocho' Lavezzi che mi ha raccontato tante cose. Sono entusiasta all'idea di andarci".

La stella del Barcellona a Mundo Deportivo ha elencato le rivali per la Champions League: "Liverpool, Juve, Psg e Real. Penso siano le più forti oggi. Ma tutti gli avversari sono complicati e tosti. Il Psg è andato a Dortmund e ha perso, il Liverpool sul campo dell'Atletico e ha perso".

SPORTAL.IT | 20-02-2020 11:32