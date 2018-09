'Messi o Ronaldo?' La scelta di una leggenda dello sport

Il gran giorno è arrivato. Non siamo ancora al debutto in una partita ufficiale, ma intanto per Usain Bolt calzare le scarpe da calcio anche solo per un’amichevole è stato un primo sogno avverato, anzi il secondo, perché il primo è stato quello di firmare un contratto con una società professionistica. Poco più di un anno dopo aver detto addio all’atletica, il primatista del mondo dei 100 e 200 metri, tre volte campione olimpico per ciascuna delle due distanze, è diventato un giocatore del Central Coast Mariners, formazione del massimo campionato australiano. Non staremo parlando del campionato top a livello mondiale, ma la portata dell’evento è comunque facilmente comprensibile. Passare da uno sport all’altro, a livello professionistico, resta qualcosa di incredibilmente difficile, ancora di più se si pensa che si tratta di uno sport individuale da una parte e di uno di squadra dall’altro, peraltro per un atleta che ha superato i 30 anni.

Insomma, l’esempio di Surtees, unico sportivo capace di vincere il titolo mondiale in due discipline differenti (Formula 1 e motociclismo) resterà con ogni probabilità ineguagliato, ma per King Usain il poter debuttare in un campionato pro sarebbe già toccare il cielo con un dito, anzi toccarlo nuovamente, dopo le tante imprese sulla pista d’atletica. “La folla mi ha dato entusiasmo, è stato fantastico come pensavo" il commento a caldo, riportato dall'Ansa, del giamaicano, entrato in campo al 72’ dell’amichevole vinta dai Central Coast per 6-1 contro una selezione di dilettanti. Del resto la passione di Bolt per il calcio è nota, così come il tifo per il Manchester United. E allora, è quasi fatale la risposta alla domanda delle domande, quella su chi sia il campione del cuore di Usain, tra Cristiano Ronaldo, che a Manchester ha iniziato la carriera ad alti livelli dopo gli esordi allo Sporting, e Leo Messi: "Non ho il talento di Messi, mi ispiro all'impegno di Cristiano Ronaldo, di cui sono un grande fan. Lo ammiro per il suo impegno, sa quanto bisogna faticare per arrivare a essere il migliore. Devo prendere esempio da lui perchè non sono Messi che già da ragazzino aveva un enorme talento. Cristiano ha dato tutto per essere il migliore e questo è il mio obiettivo: lavorare per essere il migliore”. Riuscirci anche nel calcio sarà impossibile, di sicuro la Juventus ha acquisito un tifoso speciale: Usain è pronto a tradire il suo idolo Cristiano solo nella doppia sfida di Champions contro lo United…

SPORTAL.IT | 01-09-2018 15:40