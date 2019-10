Messi o Ronaldo, Skrinar non ha dubbi

La Slovacchia è in piena corsa per partecipare ad Euro 2020. Hamsik e compagni, inseriti nel girone guidato dalla Croazia, si giocheranno tutto nelle ultime partite. Per Milan Skriniar, già in rosa ad Euro 2016, sarebbe la seconda manifestazione per Nazionali della carriera.

Dal ritiro della Slovacchia, però, l'ex difensore della Sampdoria ha parlato soprattutto di Inter e di cosa sia cambiato dopo l'arrivo in panchina di Antonio Conte: "Dobbiamo continuare così. Conte ci ha cambiato la mentalità perché ha quella vincente. Non si deve mollare mai. E provarci sino alla fine".

La sconfitta contro la Juventus non intacca quindi la fiducia dei giocatori nerazzurri: "Abbiamo perso la prima partita del campionato, ma abbiamo giocato bene. Loro hanno segnato, noi no. Dobbiamo continuare a lavorare. Io capitano che alza un trofeo? Mi piacerebbe, ma conta la squadra".

In pochi giorni Skriniar è passato dal Camp Nou e alla sfida con Leo Messi ad affrontare la Juventus di Cristiano Ronaldo. Idee chiare su chi sia il più forte: "Mi ha impressionato di più Messi – ha detto il difensore – Si capisce subito che lui vede tutto il gioco e gli spazi. Comunque si gioca a calcio per affrontare questi grandi campioni".

SPORTAL.IT | 11-10-2019 10:20