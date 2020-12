Messi: "Orribile giocare senza pubblico"

Lionel Messi, attaccante argentino del Barcellona, ha ricevuto, oggi, 21 dicembre, il Trofeo Pichichi consegnato dalla rivista spagnola “Marca”.

In occasione del ritiro del premio ha parlato di diversi temi, sia del trofeo che della Liga: “Mai avrei pensato di riuscire a vincere questo trofeo per sette volte. Se penso all’ottavo? Preferirei vincere la Liga che diventare di nuovo capocannoniere. Ci proveremo, come si è sempre fatto al Barcellona”.

E poi una considerazione su come la pandemia abbia cambiato il calcio: ” Il calcio è cambiato tantissimo e in peggio, tutte le partite sono molto difficili. Giocare senza pubblico? È orribile, una sensazione molto brutta. Non vedere nessuno allo stadio è come un allenamento”.

OMNISPORT | 21-12-2020 21:33