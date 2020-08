Messi, Palmeri gela gli interisti: bufera su Twitter

Ogni tifoso dell’Inter che si rispetti stamattina s’è alzato ed è andato a cercare informazioni sul possibile arrivo in nerazzurro di Leo Messi. Chi, però, s’è imbattuto nel profilo Twitter di Tancredi Palmeri ha dovuto subire una doccia gelata: il giornalista, sempre vicino alle cose dell’Inter così come è preparato sul mercato internazionale, ha infatti raffreddato le speranze dei tifosi interisti spiegando che al momento la società nerazzurra è assai lontana dalla pole position per la Pulce.

Il tweet di Palmeri che gela gli interisti

“BOMBA!”, ha scritto Palmeri, che poi ha continuato: “Il Manchester City ha messo da parte fino a 200 milioni di euro per Messi, con un’offerta che sarà composta da soldi più giocatori. La prossima settimana sarà a Barcellona per aprire la trattativa, per questo Messi ha deciso di recarsi agli allenamenti lunedì per non irretire il club”.

Secondo Palmeri, dunque, il City non solo sarebbe in vantaggio grazie all’influenza di Pep Guardiola su Messi, ma avrebbe anche già pianificato la strategia per arrivare a convincere il Barca.

Tifosi nerazzurri in rivolta: “E l’Uefa che fa?”

Una tesi, quella di Palmeri, che ha mandato inevitabilmente in frantumi i sogni degli interisti, molti dei quali hanno scelto il rifiuto come reazione alla notizia. “Questi non sanno nulla – scrive tra i commenti Sergio, secondo cui Messi è già un giocatore dell’Inter – Comunque tutto si è svolto a giugno. Ognuno tragga le proprie conclusioni…”.

El Barbaro, invece, non crede che il City possa pianificare un’operazione del genere a causa del Fair Play Finanziario: “Glieli ha dati l’Uefa questi soldi? Gli sono avanzati per la multa che hanno pagato per ‘non aver commesso’ reato?”. Stessa tesi per Danig: “Sì sì hanno già preso Ake e Ferran Torres e spendono almeno 150 milioni per Messi più 100 lordi di ingaggio annuale ? Dovesse succedere ogni società sarebbe libera di fregarsene del FPF e mandare la Uefa a quel paese”.

“Ma non era già nerazzurro?”, si chiede James. Capo, invece, resta scettico sulla notizia: “Eh sì perché la trattativa per Messi deve essere ancora impostata… di sicuro… secondo me si trovano al pub una sera e fanno tutto”.

SPORTEVAI | 27-08-2020 10:06