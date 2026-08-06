Messi più forte del black out e del diluvio: torna titolare, fa due gol e un assist e trascina l'Inter Miami, altro che ritiro

Miami vince 4-2 in coppa di Lega con l'Atletico San Luis, la gara è iniziata con mezzora di ritardo per un'interruzione di corrente ed è stata sospesa poi

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Poco meno di un mese fa piangeva per la sconfitta nella finale dei Mondiali e parlava di ritiro ma Leo Messi è unico ed inimitabile. La Pulce è tornata titolare con l’Inter Miami (dopo aver giocato uno spezzone senza brillare nel precedente match in Mls pareggiato 2-2) e ha trascinato la sua quadra al successo in rimonta per 4-2 contro l’Atlético San Luis del Messico al suo debutto nella fase a gironi della Coppa di Lega. La partita è stata ritardata di mezz’ora a causa di un’interruzione di corrente ma Messi è stato più forte anche del blackout segnando due gol, colpendo un palo e servendo su calcio d’angolo l’assist per Micael che ha trasformato di testa, portando il risultato sul 4-1 già all’intervallo.

Messi vicino ai 100 gol con Miami

È vero che Messi ha perso un po’ della sua esplosività, il che è comprensibile visto che ha poco più di un mese e 39 anni, ma continua a dimostrare quanto sia letale quando riceve palla sulla trequarti e ancor di più all’interno dell’area di rigore. La Pulce ha raggiunto quota 14 gol nella Coppa di Lega, superando Denis Bouanga (13) come miglior marcatore di sempre della competizione. Ha segnato 921 gol in 1.167 partite in carriera. E si sta avvicinando ai 100 con l’Inter Miami: ne ha 92 in 106 presenze.

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Il diluvio fa sospendere la partita

Messi ha impiegato solo 11 minuti per segnare, insaccando al volo un cross vicino al dischetto del rigore con una splendida conclusione di sinistro per pareggiare il gol-lampo di Rodriguez. Ha realizzato la sua doppietta un minuto prima dell’intervallo, quando Yannick Bright gli ha fatto passare la palla tra le gambe , permettendo all’argentino di controllarla, lanciarsi in una progressione e siglare il 3-1 prima del poker firmato da Micael.

L’Inter Miami ha perso il possesso palla dopo la ripresa e la squadra messicana ha subito accorciato le distanze con uno splendido gol di Rafa Llorente . Poi dopo 23′ della ripresa è arrivato il diluvio, un diluvio torrenziale, proprio mentre Rodrigo De Paul entrava in campo. Un lampo ha squarciato il cielo. E gli organizzatori hanno annunciato la sospensione del gioco e l’evacuazione del campo. Una volta pasata la bufera la gara è ripresa ma è diventata più frammentata . Le uniche occasioni da gol sono arrivate dalla squadra messicana, che però non è riuscita a concretizzare le opportunità create.

L’Inter Miami affronterà ora altre due avversarie messicane in questa fase di qualificazione. Sabato giocherà contro il Monterrey e mercoledì prossimo contro il León, entrambe le partite si disputeranno nel loro stadio di casa, a Miami. Le prime quattro squadre del girone MLS e le prime quattro del girone del campionato messicano accederanno ai quarti di finale.