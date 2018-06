Messi preso di mira sul web: i dati choc lo inchiodano

E’ un momento bruttissimo per Lionel Messi.

Dopo la pesante sconfitta dalla sua nazionale contro l’Argentina, la Pulce è stata presa di mira dalla stampa e da buona parte del web che sottolinea in maniera spietata la differenza di rendimento fino ad ora al Mondiale tra il fantasista del Barcellona e Ronaldo, autore di quattro reti.

Ad inchiodare Messi sono in particolare i numeri a dir poco clamorosi: nell’ultima gara contro la Croazia il numero dieci ha toccato addirittura meno palloni dell’estremo difensore Albiceleste Caballero.

Il fantasista contro la truppa croata è stato coinvolto in 62 azioni, risolvendone positivamente 51, nessuna o quasi delle quali pericolosa verso il portiere avversario. Ha effettuato solo 31 passaggi (ne ha fatti 36 Caballero). E poi: un solo tiro in porta contro la Croazia, appena nove i dribbling tentati. Ha percorso 7.624 metri contro una media di squadra del 9.612: nell'84% della partita Leo o era fermo o stava camminando (solo 29 sprint e solo una volta ha superato i 25 km/h, velocità solitamente abbastanza comune per gli attaccanti).

Numeri davvero impietosi che confermano il periodo buio che sta vivendo Messi: il trequartista del Barcellona è costantemente sotto pressione quando indossa la maglia del Barcellona e in particolare i suoi gesti (basti pensare alla mano che si tocca la fronte durante l‘inno) sembrano confermarlo.

A salvarlo è almeno Diego Armando Maradona che ha preferito scaricare il disastro Albiceleste sul commissario tecnico Sampaoli e sulla Federcalcio argentina: “Ha fatto quello che poteva, è difficile dover risolvere da solo i problemi dei tuoi compagni di squadra – ha tuonato in tv l’ex Pibe de Oro -. A Messi non passano la palla e questo è un problema di squadra, di organizzazione. Non possiamo pretendere che vinca una coppa da solo, la responsabilità è della leadership: dal presidente dell'AFA all'ultimo assistente di Sampaoli".

SPORTAL.IT | 23-06-2018 16:15