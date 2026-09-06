Messi, il primo ballo dopo l’addio alla Nazionale rovinato da temporali, arbitro e Tata Martino

La Pulce riparte dall’Inter Miami dopo l’addio alla Nazionale: assist per Casemiro, due grandi occasioni ed un erroraccio sotto rete al 96': termina 2-2

Per Lionel Messi non poteva essere una partita come tutte le altre. Per la prima volta, nei suoi 21 anni di carriera, il fuoriclasse argentino è sceso in campo con l’attenzione rivolta esclusivamente al proprio club ma ci sono state luci ed ombre. Dopo l’annuncio del ritiro definitivo dalla Nazionale argentina, il numero 10 ha affrontato una nuova fase della sua carriera. Senza più l’Albiceleste all’orizzonte, non è andata granché alla sua Inter Miami in una serata che si è conclusa con un pareggio, per 2-2 contro l’Atlanta United, al termine di una gara intensa, ricca di episodi e condizionata anche dal maltempo. L’incontro, infatti, è iniziato con oltre un’ora e mezza di ritardo a causa di un violento temporale.

L’abbraccio con Tata Martino

Dopo l’addio alla nazionale e prima del calcio d’inizio, non sono mancate le emozioni. Messi ha incontrato Gerardo “Tata” Martino, questa volta da avversario. Un rapporto speciale quello tra i due: l’allenatore argentino ha guidato Leo al Barcellona, lo ha allenato sulla panchina della Nazionale e, più recentemente, anche all’Inter Miami.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Insieme hanno conquistato la Leagues Cup nel 2023 e il Supporters’ Shield nel 2024. Sugli spalti del Nu Stadium sono inoltre comparsi diversi omaggi a Messi, comprese bandiere argentine dedicate al numero 10.

Messi inventa, Casemiro segna

Una volta iniziata la partita, Messi ha preso subito in mano il gioco, muovendosi soprattutto sulla fascia destra e cercando spesso l’intesa con Luis Suárez. La sua firma è arrivata al 32′: da un suo calcio d’angolo è partito il pallone che Casemiro ha trasformato di testa nel gol dell’1-0.

Un assist importante per l’argentino, che ha così raggiunto quota 10 passaggi decisivi nella stagione regolare di MLS, ai quali si aggiungono i 18 gol realizzati. L’Atlanta ha però reagito immediatamente. Appena tre minuti più tardi Miguel Almirón ha trovato la rete del pareggio, riportando la sfida in equilibrio.

Suárez riporta avanti Miami

L’Inter Miami non si è lasciata sorprendere e prima dell’intervallo è tornata avanti grazie a Luis Suárez. L’attaccante uruguaiano ha firmato un gol di pregevole fattura, riportando sul 2-1 la squadra di casa.

Nella ripresa, però, l’Atlanta United ha avuto la possibilità di rientrare definitivamente in partita grazie a due calci di rigore, entrambi molto discussi. Sul primo, Almirón si è fatto ipnotizzare da Dayne St. Clair, che ha respinto la conclusione dagli undici metri. Sul secondo tentativo, invece, il portiere dell’Inter Miami non ha potuto nulla contro Breel Embolo, che ha trasformato il penalty firmando il definitivo 2-2.

Messi sfiora il gol della vittoria

Nel finale il protagonista è tornato a essere Messi. L’argentino ha avuto due grandi opportunità per regalare i tre punti all’Inter Miami, ma in entrambe le circostanze non è riuscito a trovare la conclusione vincente.

Poco dopo, ancora Messi ha sfiorato una rete direttamente da calcio d’angolo: il suo pallone ha messo in difficoltà Lucas Hoyos, ex portiere del Vélez, che per poco non ha trasformato la traiettoria in un clamoroso autogol. Infine, al 96′, l’argentino sotto rete ha avuta la possibilità di segnare il gol vincente ma ha spedito la palla di poco fuori sul secondo palo a causa di un tiro maldestro ribattuto da una deviazione avversaria. Il risultato, però, non è più cambiato. Un 2-2 spettacolare e acceso, che lascia l’Inter Miami con un punto e ancora distante dalla vetta della Eastern Conference.

Miami insegue Nashville

Con il pareggio contro Atlanta, l’Inter Miami sale a 43 punti e resta a 10 lunghezze dal Nashville, capolista della Eastern Conference e dell’intera regular season MLS. La squadra di Miami dovrà ancora affrontare due volte la formazione del Tennessee, avendo quindi la possibilità di accorciare le distanze negli scontri diretti.

L’Atlanta United, invece, raggiunge quota 22 punti e rimane nelle zone basse della classifica, davanti soltanto al CF Montréal. Per Messi, dunque, la prima partita dopo l’addio annunciato alla Nazionale si chiude con un assist, tante occasioni e un pareggio. Una nuova pagina della sua carriera è ufficialmente iniziata.

Clicca qui per le ultime news sul calcio estero