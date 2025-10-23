Messi rinnova con l'Inter Miami fino al 2028, continua la sfida a distanza con Cristiano Ronaldo

L'argentino resterà almeno altri tre anni negli Stati Uniti. Il co-proprietario David Beckham applaude: "Ha fatto tanto per questo sport negli Usa"

L’ha storia l’ha ampiamente fatta, ma evidentemente non ha alcuna intenzione di abdicare. O quantomeno, vuole continuare a vivere il duello a distanza con Cristiano Ronaldo. Lionel Messi ha rinnovato il contratto con l’Inter Miami fino al giugno 2028.

Messi rinnova con l’Inter Miami

A dare l’annuncio ufficiale il club statunitense su X. Il precedente accordo tra il club e il fuoriclasse argentino, otto volte Pallone d’Oro scadeva nel 2026. In poco più di due anni con il club della Mls la Pulce ha disputato 82 partite segnando 71 reti e 44 assist. Nello scorso campionato ha vinto la Scarpa d’Oro Mls 2025 grazie ai 29 gol segnati. “He’s home”. Questo il post dell’Inter Miami per presentare il video della firma di un contratto da parte di Lionel Messi. Il tutto all’interno del nuovo stadio in costruzione del club della Major League Soccer che dovrebbe essere pronto nel 2026.

Messi, la strategia dell’Inter Miami

Nel 2028 il capitano dell’Argentina Campione del mondo avrà 41 anni. Secondo la stampa statunitense, il club di Miami punta, con questo rinnovo di uno dei più grandi giocatori nella storia del calcio, a incrementare le vendite di biglietti per il nuovo stadio, già disponibili in pacchetti particolari e in prevendita. Messi, che continua a segnare e a fare incetta di premi nella Major League Soccer, è arrivato a Miami nel 2023 firmando un primo contratto da due anni e mezzo, adesso un lungo prolungamento con in mezzo il Mondiale del 2026 negli Stati Uniti. Di sicuro giocherà per tutto il 2026, per il 2027 e il 2028 si vedrà.

Messi: “Felice di essere qui”

“Sono davvero felice di rimanere qui e di continuare questo progetto che, oltre a essere un sogno, è diventato una splendida realtà, ovvero giocare in questo stadio, il Miami Freedom Park”, dice Messi che si riferisce al nuovo impianto del club che dovrebbe essere pronto per il 2026. Il video dell’annuncio è stato ambientato proprio nel cantiere del nuovo stadio. “Qui a Miami sono molto felice ed è così fin dal mio arrivo, sono davvero contento di continuare qui. Siamo tutti molto emozionati, non vediamo l’ora di poter giocare al Miami Freedom Park, di vivere nella nostra nuova casa. Sarà qualcosa di davvero speciale giocare in casa in uno stadio così spettacolare”.

Beckham ringrazia Messi

“La nostra visione era quella di portare i migliori giocatori all’Inter Miami ed è esattamente ciò che abbiamo fatto”, ha dichiarato David Beckham, co-proprietario dell’Inter Miami ed ex stella di Manchester United, Real Madrid, Milan e Psg. “Abbiamo portato nella nostra città il miglior giocatore che abbia mai giocato in questo sport. Questo dimostra il nostro impegno per Miami, ma dimostra anche l’impegno di Leo per la città, per il club e per il calcio. Si impegna come sempre e vuole ancora vincere. Come proprietari, ci sentiamo molto fortunati ad avere un giocatore che ama il calcio quanto lui, ha fatto tanto per questo sport negli Usa e continua a ispirare la prossima generazione di giovani talenti”. E la sfida a distanza con Cr7 continua.