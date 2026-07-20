Messi rompe il silenzio dopo le lacrime: il dolore e le congratulazioni alla Spagna. Il gesto a sorpresa di Sergio Ramos per Leo

Dopo l'enorme dispiacere per l'esito della finale dei Mondiali 2026 con l'Argentina sconfitta ai supplementari dalla Spagna, Messi ha voluto condividere con i suoi fan tutto il suo dolore per la sconfitta, ma anche congratularsi pubblicamente con i nuovi campioni del mondo

A distanza di quasi 24 dalla finale che ha consegnato alla Spagna la vittoria della Coppa del Mondo 2026, Lione Messi ha rotto il silenzio con un messaggio condiviso sui propri profili social in cui ha condiviso tutto il proprio dispiacere per l’esito della partita, ma anche tutto il suo orgoglio per quanto realizzato dall’Argentina, oltre ai complimenti per Nazionale iberica.

La seconda sconfitta (ai supplementari) in finale ai Mondiali per Messi

A distanza di 12 anni Messi ha rivissuto l’incubo di perdere una finale dei Mondiali ai supplementari. Nel 2014 a infrangere il sogno di Leo era stato Goetze, domenica 19 luglio invece Ferran Torres. Nel mezzo però per la Pulce ci sono stati una serie incredibili di successi come le due Coppe America vinte nel 2021 e nel 2024, la finalissima contro l’Italia nel 2022 e, soprattutto, il trionfo al Mondiale del 2022 nell’incredibile finale vinta ai rigori contro la Francia. Successi che hanno svoltato il rapporto di Messi con l’Argentina, con cui fino a quel momento aveva vinto solamente l’oro olimpico. I successi delle ultime stagioni non hanno però attenuato il dispiacere per l’esito della finale contro la Spagna, con Leo che dopo la sconfitta è scoppiato in lacrime.

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Il messaggio di Messi

Oggi, a distanza di 24 ore da quell’enorme dispiacere, Messi ha voluto condividere con i suoi fan il dolore provato, ma anche il profondo orgoglio per quanto realizzato insieme ai suoi compagni e al suo popolo, oltre che fare anche le congratulazioni pubbliche alla Spagna: “Il dolore è molto grande e sarà difficile rimarginare questa ferita. Ma tengo anche tutte le cose belle… Tutte le partite che abbiamo fatto e che ci porteremo dietro, che rimarranno per sempre nella memoria. Con il supporto di un intero paese che, insieme al lavoro e agli sforzi di questo gruppo, ci ha riportato, ancora una volta, tra i migliori del mondo. Oggi è difficile apprezzare ciò che abbiamo fatto, ma questo gruppo ha raggiunto due finali consecutive di Coppa del Mondo. Grazie dal profondo del mio cuore per ogni saluto e per ogni messaggio. Ancora una volta siamo riusciti a unirci come nazione e a stare tutti insieme, condividendo l’immensa orgoglio di essere argentini. Voglio anche congratularmi con la Spagna per il campionato”.