"Messi-Ronaldo insieme": la risposta della Juventus

I contrasti tra Lionel Messi e il Barcellona stanno intensificando le indiscrezioni intorno al futuro della Pulce, alcune verosimili, altre pure e semplici suggestioni. L’attaccante argentino è in rotta di collisione con il club blaugrana dopo uno scontro con il ds Eric Abidal, sostenuto dalla società catalana, e sarebbe pronto a cambiare squadra per la prima volta nella sua carriera.

Secondo i tabloid inglesi, tra i club interessati ci sarebbe anche la Juventus: stando a quanto riferisce il Sun, i dirigenti bianconeri stanno prendendo in considerazione l’ipotesi di affiancare Messi al suo arcirivale Ronaldo, in un tridente da sogno completato da Dybala.

Una suggestione che sta facendo sognare i tifosi, ma per ora praticamente irrealizzabile, considerati anche solo gli stipendi che andrebbero a percepire i due giocatori. Secondo fonti bianconere, Messi potrebbe arrivare a Torino, ma solo in caso di partenza di CR7 per altri lidi (il portoghese ha ancora due anni di contratto, ma potrebbe lasciare in caso di vittoria della Champions).

Il cinque volte Pallone d’Oro ha intanto ribadito il suo obiettivo numero uno: “Giocare alla Juve mi dà la possibilità di potere vincere di nuovo la Champions. Sappiamo che è una competizione difficile, dipende da molti fattori. Ma abbiamo una squadra competitiva”.

SPORTAL.IT | 07-02-2020 08:24