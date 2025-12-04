Messi-Ronaldo, sfida all'ultimo Mondiale: sarebbe il sesto per entrambi, nessuno come loro nella storia del calcio

I due potrebbero disputare la sesta rassegna iridata, come nessuno ha mai fatto nella storia della competizione: Cristiano ci sarà, l'argentino non ha ancora deciso

Un duello che ha caratterizzato gli ultimi vent’anni del calcio mondiale, e che ora è agli sgoccioli come normale che sia: ma c’è un ultima cosa su cui Lionel Messi e Cristiano Ronaldo potrebbero sfidarsi. Il numero di Mondiali giocati.

Messi-Ronaldo, sfida infinita

Attualmente i due fenomeni sono pari: cinque partecipazioni a testa, 26 presenze per l’argentino e 22 per il portoghese. Ma non sono i soli: insieme a loro ci sono Lothar Matthaus, i messicani Carbajal e Rafa Marquez, Gigi Buffon, Guillermo Ochoa, e Andres Guardado. Tra questi Buffon non ha giocato in tutte le edizioni: nel 1998 è stato solamente convocato, senza però mai scendere in campo. Stesso discorso per Ochoa, mai sceso in campo nel 2006 e nel 2010.

Messi record man di presenze ai Mondiali

Per quanto riguarda le presenze, vince Messi: 26 gare giocate, davanti alle 25 di Matthaus, le 24 di Miroslav Klose e le 23 di Paolo Maldini, che partecipato a quattro edizioni dei Mondiali. Il Mondiale in programma nel 2026 potrebbe essere la ciliegina su una torta già fantastica sia per Messi che per CR7: ma se il portoghese è già sicuro di partecipare alla rassegna iridata (con tanto di “grazia” che gli consentirà di disputare la prima partita) l’argentino deve ancora decidere.

Messi, decisione in sospeso

Lionel Messi non ha ancora rivelato se ha intenzione di giocare ai Mondiali del 2026. “Prenderò le cose un giorno alla volta; sarò onesto, cercherò di essere realista e di sentirmi bene”, ha dichiarato Messi in un’intervista a ESPN Argentina. “Quest’anno mi sento molto bene. Il Mondiale ci coglie in un momento diverso della stagione rispetto all’Europa. Inizieremo una preseason impegnativa a gennaio e avremo molte partite consecutive tra campionato e Concacaf Champions League”. L’otto volte vincitore del Pallone d’Oro ha rivelato di avere conversazioni regolari con il CT della nazionale argentina Lionel Scaloni sul ruolo che potrebbe ricoprire. “Mi dice sempre che gli piacerebbe che fossi in qualsiasi posizione mi venga assegnata. Abbiamo un rapporto di grande fiducia e possiamo parlare di tutto”.