Il Barcellona si qualifica in semifinale di Champions League dopo tre eliminazioni consecutive ai quarti: i blaugrana hanno travolto per 3-0 al Camp Nou il Manchester United, già sconfitto all'andata per 1-0 all'Old Trafford.

Lionel Messi ancora protagonista: la Pulce al 15' porta in vantaggio i suoi con un gioiello, al 20' raddoppia grazie a una papera di De Gea. Nella ripresa Coutinho firma il tris.

SPORTAL.IT | 16-04-2019 23:16