Messi, svelato un incredibile retroscena: la Pulce è sempre più sola

Lionel Messi ha lasciato la Russia un giorno prima del resto della squadra ed è tornato a casa completamente solo.

In seguito alla sconfitta agli ottavi di finale per 4-3 con la Francia, l’Argentina ha salutato il Mondiale dopo un girone con tante difficoltà e pochissimo gioco.

Dopo il trionfo di Mbappè e compagni, tutti i calciatori erano rientrati nel quartier generale russo della Seleccion. Ma questa unità è durata solo il tempo di fare le valigie e liberare le rispettive stanze.

Infatti, la Pulce del Barcellona, come altri giocatori fra cui Sergio Aguero e il portiere Willy Caballero, ha deciso di non rientrare insieme ai compagni, che prenderanno l’aereo tra lunedì e martedì.

Il cinque volte vincitore del Pallone d’Oro è andato all’aeroporto da solo e con il muso lungo, come è capitato di vederlo spesso in campo durante le partite di questa rassegna iridata. Entrerà negli highlights di questo Mondiale il nervosismo durante l’inno nazionale prima della sfida persa per 3-0 contro la Croazia, punto più basso della spedizione argentina.

Il capo dello staff della nazionale ha confermato che alcuni calciatori hanno deciso di anticipare il rientro parlando di viaggi e distanze da coprire dai singoli giocatori al rientro verso le rispettive destinazioni. Ma questo conferma che la selezione scelta dal commissario tecnico Jorge Sampaoli era tutt’altro che unita.

Lo stesso ct ha complicato ancora di più la situazione, si parlava di spogliatoio spaccato fra veterani e nuove leve, con scelte tecniche e tattiche molto discutibili, come lasciare fuori dal primo minuto il Kun Aguero, insieme alla coppia della Juventus, Paulo Dybala e Gonzalo Higuain in occasione dell’ultima partita contro i transalpini.

Dopo la sconfitta con Modric e compagni, la squadra, capitanata da Mascherano, aveva deciso di accantonare l’allenatore, nonostante le varie smentite di rito. Contro la Nigeria si era vista una squadra molto più aggressiva ma ancora in difficoltà dal punto di vista del gioco. Infatti il gol vittoria e qualificazione era arrivato da un difensore come Rojo.

Tutto questo non è bastato contro l’organizzazione e la freschezza degli uomini di Didier Deschamps. E Messi torna a casa ancora senza un trofeo con la sua nazionale.

SPORTAL.IT | 02-07-2018 12:55