Messi torna 13 giorni dopo il Mondiale e si ferma la striscia vincente di Miami, debutto horror per Casemiro

La Pulce è entrata nella ripresa senza riuscire a incidere, clamoroso autogol del brasiliano, gran gol di Luis Suarez ma finisce 2-2

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La MLS aveva organizzato qualcosa di unico per il suo ritorno in campo, un “Open Mic”, in cui i tifosi si sono avvicinati e hanno dedicato qualche parola a Messi; nessuno è rimasto deluso, hanno aperto i loro cuori, lasciando messaggi unici che “Leo” non dimenticherà ma la Pulce, tornata a giocare 13 giorni dopo la delusione Mondiale e il ko con la Spagna, non può sorridere. L’Inter Miami è stata fermata dal Columbus sul 2-2.

Messi torna e Miami smette di vincere

Appena ha iniziato il riscaldamento a bordo campo, all’inizio del secondo tempo, un boato di approvazione si è levato dagli spalti del NU Stadium per Lionel Messi. Le aspettative erano altissime, era atteso con impazienza. A 39 anni, il suo magnetismo rimane immutato. Leo è entrato in campo al 7′ al posto di Pinter, è andato vicino al gol con i suoi primi due tiri, colpendo prima l’esterno della rete e poi, dopo aver controllato di petto un passaggio di Luis Suárez, mandando di poco a lato. Poi altre due occasioni le ha sprecate senza riuscire a incidere. In sua assenza, Miami aveva vinto entrambe le partite di MLS disputate dopo la fine dei Mondiali.

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ll supergol di Suarez

La gara si sblocca al 16′: Suárez riceve palla nella trequarti avversaria, alza lo sguarda e vede che il portiere era troppo fuori dai pali. Senza esitare scaglia un tiro potente che ha sorpreso tutti. E’ il settimo gol di Suárez nelle ultime quattro partite. Il pari del Columbus è arrivato in maniera rocambolesca. Casemiro, il nuovo acquisto dell’Inter Miami, ha fatto il suo debutto in MLS davanti ai suoi tifosi di casa (aveva già giocato contro il Montreal) nel peggior modo possibile: con un autogol . Il centrocampista trentaquattrenne ha valutato malissimo un cross rasoterra dalla fascia destra e nel tentativo di rimediare, è scivolato in area e ha finito per mandare la palla in rete, regalando così il pareggio agli avversari.

La Mls si ferma per la coppa di Lega

Miami di nuovo avanti prima dell’intervallo con Noah Allen che di testa ha colto di sorpresa la difesa avversaria. Il gol è stato inizialmente annullato per un possibile fuorigioco, ma l’arbitro Tori Penso, che ha diretto anche ai Mondiali, lo ha convalidato dopo la revisione del VAR. All’85’ la rete del definitivo 2-2. È stato Brais Méndez, al suo debutto con il Columbus, a pareggiare i conti con una punizione alla Messi. Il pallone è rimbalzato appena davanti alla linea di porta, non lasciando scampo al portiere. Ora l’Inter Miami sospenderà la sua stagione di MLS per partecipare alla Coppa di Lega , la competizione che riunisce squadre americane e messicane, vinta da Messi poco dopo il suo arrivo nel 2013. L’Inter Miami giocherà in casa contro l’Atlético San Luis mercoledì prossimo, contro il Monterrey sabato 8 e contro il León mercoledì 12.