Messi, tris da record: raggiunto Ronaldo

Il Barcellona reagisce al deludente pareggio in Champions contro il Lione con una squillante rimonta sul campo del Siviglia. Sotto per due volte i catalani si sono imposti per 4-2 grazie a una tripletta di Leo Messi, che ha poi gentilmente offerto l’assist dell’ultima rete a Luis Suarez.

Ottimo viatico in vista del doppio Clasico che attende il Barça, mercoledì nella semifinale di Coppa del Re e sabato in campionato, ultimo, disperato appello per il Real Madrid per provare a tornare in corsa per la Liga.

Messi ha risposto prima a Jesus Navas e poi, dopo l’intervallo, a Mercado, prima di completare l’opera nel finale con l’allungo decisivo. Per l’argentino tripletta numero 50 in carriera e numero 44 nella Liga, tante quante l’eterno rivale Cristiano Ronaldo.



SPORTAL.IT | 23-02-2019 21:20