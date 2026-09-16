Con tre amichevoli, Lionel Messi dirà addio all'Argentina. L'ultima il 6 ottobre contro il Benin, al Monumental. Pallone d'Oro: per Simeone il vincitore sarà Messi, ecco perché

Lionel Messi dirà addio all’Argentina con tre amichevoli ravvicinate contro Bolivia, Burkina Faso e Benin, l’ultimo avversario in nazionale della Pulce. A 39 anni l’asso argentino si congeda dall’albiceleste, al Monumental il passo di addio di un campione straordinario. Per Diego Simeone il Pallone d’Oro 2026 lo vincerà lui.

L’ultimo ballo di Messi in nazionale

Il passo d’addio di un campione, il migliore della sua epoca. Lionel Messi sta per congedarsi dalla nazionale argentina: l’ultima partita sarà contro il Benin, il 6 ottobre, al Monumental. L’ultimo ballo della Pulce, che ha vinto tutto a livello di club, trascinando l’albiceleste alla vittoria di un Mondiale, di due Coppe Americhe e di un’Olimpiade, più un’altra finale mondiale persa contro la Spagna solo un paio di mesi fa.

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L’addio di Messi alla nazionale sarà speciale, un riconoscimento alla sua carriera, al suo attaccamento alla maglia, alle lacrime versate per l’Argentina. Prima del Benin, Messi e compagni affronteranno prima la Bolivia e poi il Burkina Faso. Amichevoli poco quotate, contro avversari abbondantemente alla portata, una passerella per Lionel, che verrà omaggiato dal popolo argentino.

Quanta Italia tra i convocati di Scaloni

Per le tre partite a distanza ravvicinata da disputare durante la sosta, Lionel Scaloni ha convocato un folto gruppo di “italiani” provenienti dalla Serie A. Su tutti Lautaro Martinez, che si è ritagliato, col tempo e con i gol (a partire da quello all’Inghilterra), un ruolo di primo piano in nazionale. Lo sarà ancora di più quando Messi uscirà definitivamente di scena.

Con il capitano nerazzurro anche i romanisti Balerdi, al quale Gasperini non ha lesinato complimenti paragonandolo, con le dovute proporzioni, a Franco Baresi, Castro e Soulé. Non c’è Dybala, ci sarà però Nico Paz, oltre al viola Mastantuono, reduce dalla tripletta al Venezia, e Nico Gonzalez della Juventus.

Simeone non ha dubbi, Messi Pallone d’Oro 2026

Dalla nazionale al Pallone d’Oro. Nell’edizione 2026 c’è ancora posto per Messi, trascinatore dell’Argentina agli ultimi mondiali. E’ nell’elenco dei top 30, dove manca Cristiano Ronaldo, assente di lusso. Non è tra i candidati alla vittoria, ma mai dire mai. A Londra, il 26 ottobre, si celebrerà il calciatore più bravo dell’anno solare.

Per Diego Simeone, argentino come Messi, non ci sono rivali: “Il Pallone d’Oro lo vincerà Messi, senza dubbio“, ha dichiarato l’allenatore dell’Atletico Madrid. La motivazione è semplice: “Dopo il Mondiale che ha disputato alla sua età? Lo vince Messi senza dubbio“. Dovesse spuntarla la Pulce, sarebbe il nono trionfo personale dopo quelli consecutivi dal 2009 al 2012, del 2015, 2019, 2021 e del 2023. Il favorito, però, resta Mbappè, seguito da Yamal, Rodri e Dembélé, e poi attenzione a Kvaratskhelia, miglior giocatore dell’ultima Champions League.