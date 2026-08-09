Messi, l’ultimo saluto al papà Jorge, senza di lui Miami perde ma il gesto di De Paul è da applausi

Messi torna a Rosario per l’ultimo saluto al padre Jorge. Il calcio si stringe attorno a Leo: omaggi da Inter Miami, De Paul e AFA dopo la scomparsa.

Lionel Messi è rientrato in Argentina. Dopo aver appreso della morte del padre Jorge, scomparso venerdì 7 agosto, la Pulce ha lasciato Fort Lauderdale in mattinata e, dopo il viaggio dagli Stati Uniti, è arrivato a Rosario poco dopo le 20. Leo ha scelto di tornare immediatamente nella sua città natale per stare accanto alla famiglia e partecipare all’ultimo saluto a Jorge, l’uomo che lo ha accompagnato e sostenuto lungo tutta la sua straordinaria carriera. Intanto, anche la sua Inter Miami è stata protagonista di un bel gesto di cordoglio con tanto di dedica di De Paul nonostante la sconfitta.

Una cerimonia privata per Jorge Messi

Le esequie si svolgeranno in forma strettamente privata. Alla cerimonia sono attesi soltanto i familiari e gli amici più vicini a Jorge Messi, mentre all’esterno del luogo della sepoltura si sono radunati numerosi tifosi.

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La presenza dei sostenitori argentini rappresenta un’ulteriore testimonianza dell’affetto nei confronti di Messi e della sua famiglia. Jorge, pur mantenendo sempre un profilo riservato, è stato una figura fondamentale nel percorso umano e professionale del figlio.

Il mondo del calcio si stringe a Messi

Fin dalle ore successive alla notizia della scomparsa, sono arrivati messaggi di cordoglio da ogni parte del mondo del calcio. Dal Barcellona al Real Madrid, passando per Rosario Central e Newell’s, le manifestazioni di vicinanza hanno accompagnato la famiglia Messi.

Anche l’Inter Miami ha fatto sentire il proprio sostegno al numero 10, che in questo momento ha naturalmente messo il calcio in secondo piano.

Messi assente contro il Monterrey

La morte del padre ha impedito a Messi di scendere in campo con l’Inter Miami contro il Monterrey. Il capitano argentino avrebbe dovuto partire titolare nella sfida di sabato 8 agosto, valida per la Coppa di Lega, ma è stato escluso dalla lista dei convocati.

Il club non intende forzare i tempi del suo rientro. Dopo la cerimonia in Argentina, Messi farà ritorno a Miami, ma la sua eventuale disponibilità per i prossimi impegni verrà valutata senza alcuna fretta nonostante il rientro di Messi in gruppo con l’Inter Miami con tanto di gol nonostante un black out e diluvio.

Minuto di silenzio prima della partita

Prima del fischio d’inizio tra Inter Miami e Monterrey, entrambe le squadre hanno osservato un minuto di silenzio in memoria di Jorge Messi. Anche il pubblico presente sugli spalti ha voluto rendere omaggio a Leo, mostrando cartelli e bandiere dedicate al campione argentino.

Una dimostrazione di affetto arrivata proprio nel giorno in cui Messi si trovava lontano dal campo per affrontare uno dei momenti più difficili della sua vita.

De Paul segna e omaggia Messi

Particolarmente significativo è stato il gesto di Rodrigo De Paul, compagno di squadra di Messi nell’Inter Miami e nella nazionale argentina. Dopo aver realizzato una splendida rete dalla distanza, il centrocampista si è tolto la maglia durante l’esultanza. Sotto la divisa indossava una maglia con il numero 10 di Messi, un gesto pensato per manifestare la propria vicinanza all’amico e alla sua famiglia.

Il Monterrey rimonta e vince nel finale

La rete di De Paul aveva portato avanti l’Inter Miami, ma il Monterrey ha trovato il pareggio al 47′ con Hugo Cuypers. Quando la partita sembrava ormai destinata a essere decisa ai calci di rigore, è arrivato il colpo decisivo dei Rayados. Al 90′ Diego Rossi ha firmato il gol della vittoria, regalando al Monterrey il successo per 2-1 e i primi tre punti nella competizione.

L’Inter Miami resta invece fermo a quota tre punti e vede complicarsi il proprio cammino verso la qualificazione alla fase successiva. La situazione verrà definita nell’ultima giornata. Il prossimo 12 agosto l’Inter Miami affronterà il León, mentre nello stesso giorno il Monterrey se la vedrà con il Nashville. Saranno le ultime partite del girone e definiranno le squadre che accederanno alla fase successiva.

Il cordoglio dell’AFA

Anche la Federazione calcistica argentina ha voluto rendere omaggio a Jorge Messi, disponendo una serie di iniziative commemorative in occasione delle partite del campionato nazionale. ” Oggi, sabato 8 agosto, piangiamo profondamente l’irreparabile scomparsa di Jorge Messi , padre di Lionel Andrés Messi .”

L’AFA ha stabilito che prima di tutte le partite disputate nelle diverse categorie del calcio argentino venga osservato un minuto di silenzio. Inoltre, arbitri, calciatori e componenti degli staff tecnici indosseranno una fascia nera al braccio. Anche le bandiere presenti nelle strutture della Federazione saranno issate a mezz’asta fino a venerdì 14 agosto. Un segno di lutto e di vicinanza a Lionel Messi e a tutta la sua famiglia in un momento particolarmente doloroso.