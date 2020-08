Messi, un nuovo indizio cambia le carte in tavola: l'Inter sogna

Il preannunciato addio di Lionel Messi al Barcellona è un vero e proprio terremoto sportivo, passato dalle prime timide voci di un malumore da parte della Pulce a un vero e proprio braccio di ferro con il club catalano per la risoluzione del contratto. Nelle ultime ore si sono susseguite decine di ipotesi diverse, ma una voce piuttosto attendibile fa sognare l’Inter e i suoi sostenitori. Per l’ex agente di Messi, Josep Maria Minguella, “Messi ha già una squadra: l’Inter”.

L’ex componente dell’entourage del campione argentino ha parlato all’emittente spagnola ‘Cope’: “Per me Messi ha già una squadra, l’Inter – ha ribadito -. In Italia pagano meno tasse rispetto ad altri posti, infatti c’è anche Cristiano Ronaldo. E’ più difficile per me vederlo in Inghilterra, anche se i suoi amici Aguero e Guardiola sono al Manchester City“.

I media spagnoli hanno rapidamente ripreso le parole di Minguella. Da quando la notizia della volontà di Messi di lasciare il Barça ha assunto i crismi dell’ufficialità, le varie ipotesi sulla prossima destinazione si sono sisseguite senza soluzione di continuità. E le dichiarazioni dell’ex agente non possono che esaltare l’ambiente nerazzurro.

Secondo il ‘Mundo Deportivo’, da sempre vicinissimo alle questioni legate al Barcellona, Messi avrebbe però chiamato nei giorni scorsi Pep Guardiola per chiedergli di portarlo al City. Una soluzione comunque complessa, viste le recenti difficoltà dei Citizens con il Fair Play Finanziario. Per gli argentini di ‘Olé’, invece, è il Paris Saint-Germain a pensarci seriamente: i campioni di Francia vogliono formare un tridente inarrestabile con Messi, Neymar e Mbappé.

Sono questi tre, quindi, gli scenari principali per la prossima avventura del sei volte Pallone d’Oro. Naufragata in partenza, invece, l’ipotesi Real Madrid. Se è vero che in passato i madridisti hanno strappato giocatori di grande talento al Barça (Luis Figo, per fare un esempio), è anche vero che Messi non potrebbe mai lasciare un club che lo ha letteralmente cresciuto per indossare la maglia degli acerrimi rivali.

Non resta che attendere la soluzione del braccio di ferro tra Messi e la dirigenza blaugrana: la Pulce ha informato il club di voler andare via entro l’inizio della prossima stagione e di voler esercitare la clausola unilaterale presente sul proprio contratto che gli permetterebbe di partire a parametro zero. Per il Barça, però, la clausola è scaduta il 10 giugno e il contratto è in mano ai legali del club per rispondere alle richieste del campione.

OMNISPORT | 26-08-2020 11:14