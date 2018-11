Messi vuole tornare contro l'Inter

Lionel Messi potrebbe accelerare il recupero e tornare in campo contro l'Inter. Secondo quanto riportano i media catalani, è questo l'obiettivo della Pulce in vista del match di martedì sera a San Siro contro i nerazzurri.

Il cinque volte Pallone d'Oro si è allenato in gruppo 13 giorni dopo l'infortunio al braccio, ma non è stato convocato per la prossima partita della Liga contro il Rayo Vallecano.

Il tecnico Ernesto Valverde per ora prende tempo: "È ancora presto per dire se ci sarà a Milano. Con il tipo di infortunio che ha avuto, ci si poteva aspettare il ritorno agli allenamenti con la squadra. Ed è quello che ha fatto", ha dichiarato in conferenza stampa.

SPORTAL.IT | 02-11-2018 16:05