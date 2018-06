Messi: "Anno difficile, ma sono felice per il doblete"

Leo Messi, in una intervista pubblicata dal catalano ‘Sport’ traccia un bilancio della sua annata. ”E’ stato un anno complicato, soprattutto per la vicenda con il fisco. Non mi sono depresso ma è stata dura”

La Pulce guarda anche al futuro e si dice convinta che ”per tornare a vincere la Champions servono i migliori giocatori”, aprendo la porta al francese Antoine Griezmann ”è molto bravo e spero sia dei nostri”.

“Abbiamo fatto un grande anno con il doblete. È vero che il sogno di tutti è la Champions per ciò che significa vincerla ma non c’è bisogno di sminuire la stagione che abbiamo fatto. Vincere la Liga e la Champions sono cose diverse”.

SPORTAL.IT | 10-06-2018 11:37