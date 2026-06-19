Messico-Corea: le papere del portiere e di Kim mandano il Tri ai sedicesimi, Romo eroe, tequila bum bum e canzoni sugli spalti

Storico successo per 1-0 del Tri che ora è già aritmeticamente qualificato ai 16esimi, erroraccio dell'ex Napoli, festa indimenticabile a Guadalajara

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Un doppio erroraccio dell’ex Napoli Kim Min-Jae e del veterano portiere coreano Kim Seung Gyu spingono il Messico che in uno stadio di Guadalajara impazzito di gioia vince 1-0 e scrive la storia. Mai prima d’ora i messicani avevano collezionato due vittorie consecutive in un Mondiale. Mai prima d’ora “El Tri” aveva vinto una partita di Coppa del Mondo in casa, fuori dallo Stadio CDMX . Raramente la Nazionale messicana si era qualificata per il secondo turno dopo sole due partite. Gli uomini di Javier Aguirre hanno approfittato di un colpo di fortuna brindando a tequila al gol partita di Luis Romo, l’eroe che nessuno si aspettava, bravo ad approfittare delle papere coreane. Pato Merlín, la mascotte messicana, può ballare il Gangnam Style.

Il coro del pubblico

Una festa anche sugli spalti dove il pubblico ha cantato una canzone per il portiere sudcoreano: “Sing and Don’t Cry” (Canta e non piangere). Si parte e c’è subito equilibrio. Poco dopo il fischio d’inizio, Kang In-Lee ha piantato i tacchetti nel piede di Romo, un segnale che la partita sarebbe stata molto più dura e meno piacevole esteticamente del previsto. Prima vera palla gol per la Corea: lungo lancio di Kim Moon-Hwan che mette Son a tu per tu con Rangel ma salva Edson Álvarez, con una rovesciata.

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Che errori sul gol

La pausa per idratarsi ha fatto ripartire la partita, ma l’andamento è rimasto lo stesso con la Corea del Sud a dominare nel possesso palla e il Messico pronto a ripartire. L’episodio chiave al 51′: Kim Min-Jae perde malamente palla, arriva un cross dalla sinistra per Jimenez che colpisce di testa. La palla si impenna e sarebbe facile preda del portiere Kim Seung Gyu, che però esce male e travolge il compagno Lee Gy-Hyuk. La sfera gli sfugge dalle mani e Romo insacca per il più facile dei gol. Inatteso colpo di fortuna, si è ritrovato con il piede davanti alla porta vuota. Una volta in vantaggio il Messico si è ritirato dietro il cerchio di centrocampo e la Corea del Sud ha iniziato a far girare la palla senza molta concretezza.

Brivido finale

Il portiere Kim ha provato a riscattarsi bloccando un tiro affrettato di destro di Jiménez, arrivato in area dopo un bel cross di Quiñones. Finale vibrante. A 5′ dalla fine Cho Gue-Sung, subentrato a Son, chiama agli straordinari Rangel con una parata che ha zittito lo stadio per la paura. Ottimo lo stacco, ancor di più il riflesso del portiere messicano, prima di un colpo di testa di Lee finito largo. Finisce con la festa messicana mentre ora i coreani dovranno battere il Sudafrica per centrare i sedicesimi.