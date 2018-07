Messico, il Professore sbatte la porta

Nonostante la storica vittoria sulla Germania campione del mondo in carica durante la fase a gironi del Mondiale, Juan Carlos Osorio ha scelto di non restare sulla panchina del Messico. Reduce dalla settima eliminazione consecutiva agli ottavi di finale, questa volta ad opera del Brasile, la 'Tricolor' vivrà quindi un nuovo cambio della guardia nel ruolo di ct, dopo che la Federazione ha annunciato la volontà del tecnico colombiano, in carica dal 2015, di non rinnovare il contratto per il prossimo quadriennio:

"Dopo un periodo di riflessione, analisi approfondita e diverse conversazioni tra Juan Carlos Osorio e la Federcalcio messicana, il professor Osorio ha deciso di non essere proseguire nella carica di direttore tecnico della Nazionale per il quadriennio 2018/22 – si legge sul sito della Federazione – Ringraziamo Osorio per la dedizione, la passione e l'impegno profusi, nonché per la sua franchezza e onestà nel decidere di non essere considerato un candidato ct per la prossima Coppa del mondo del 2022".

Osorio lascia con la migliore media punti degli ultimi 28 anni (52 partite giocate e 33 vittorie), con una striscia record di 16 partite consecutive senza sconfitte, ma anche la macchia dello 0-7 contro il Cile nei quarti di finale di Coppa America del 2016, oltre che con il rimpianto per il tracollo contro la Svezia in Russia, che ha fatto svanire il primo posto nel girone che avrebbe reso meno complicato il percorso nella fase ad eliminazione diretta.

