Messina amaro: "Ci manca la loro fisicità"

L'Olimpia Milano ha perso a Tel Aviv contro il Maccabi e coach Ettore Messina rende onore all'avversaria.

"Il Maccabi ha giocato una partita dura, hanno meritato di vincere – il suo commento nel dopopartita -. Ma sono orgoglioso lo stesso dei miei ragazzi, per l'impegno e la determinazione che hanno messo in campo. Poi loro hanno messo anche a segno qualche canestro difficile, ma a fare la differenza sono stati i loro cambi difensivi. Il nostro problema è che non abbiamo la loro fisicità e la loro aggressività".

Messina individua anche nelle defezioni della sua rosa una delle concause del ko: "Le assenze di Brooks e Moraschini hanno ridotto le nostre possibilità di rotazione, visto che anche Nedovic non ha una grande autonomia. In ogni caso noi abbiamo dato vita a una prova eccellente giocandoci le nostre carte fino in fondo".

SPORTAL.IT | 17-01-2020 00:03