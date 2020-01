Messina amaro: "Perdiamo sempre allo stesso modo"

L'Olimpia Milano cede all'Efes e perde punti preziosi nel girone di Eurolega. Al Sinah Erden Dome di Istanbul i turchi si impongono 88-68, certificando una serata amara per la squadra di Ettore Messina in attacco come in difesa.

Questa l'analisi del coach siciliano in conferenza stampa: Posso solo complimentarmi con l’Efes e con coach Ataman per l’ottima partita di squadra e dei singoli, in particolare Larkin. Purtroppo non posso dire altrettanto per noi. Non voglio cercare scuse, ma abbiamo sentito la mancanza di Brooks e Moraschini, se top players di questo tipo vengono a mancare in una serata così è tutto più difficile”.

Messina è scoraggiato per l'andamento della gara: “Perdiamo le partite sempre allo stesso modo. Abbiamo un gap fisico e lo abbiamo dimostrato anche stasera, soffriamo nei contrasti e nel contenere le penetrazioni. Siamo questi, purtroppo. Non siamo stati reattivi neppure sui palloni persi. Tra 48 ore saremo di nuovo in campo, pensiamo a Tel Aviv”.

SPORTAL.IT | 14-01-2020 21:12