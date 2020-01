Messina avverte i suoi: sappiamo quanto vale

L'Olimpia Milano dopo il ko nel derby con Cantù è chiamata a risollevarsi immediatamente in Eurolega, dove giovedì sera affronterà il Panathinaikos, autentico scontro diretto (i greci precedono i meneghini di una vittoria).

Queste le parole di coach Messina: "Giochiamo contro una squadra di talento, guidata da un grande coach come Rick Pitino, che è reduce da una vittoria importante in trasferta contro il CSKA. Contro il Panathinaikos, ovviamente il tema principale è sempre la difesa sul pick and roll giocato da Nick Calathes. Ma hanno anche tanta fisicità e considerando la loro stazza fisica sarà importante anche la lotto a rimbalzo. Siamo consci di quanto sia importante questa partita, e non lasceremo nulla di intentato per cercare di vincerla".

SPORTAL.IT | 08-01-2020 15:44