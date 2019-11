Messina: "C'è quasi da buttare via tutto"

Ettore Messina ha analizzato così la sconfitta dell'Olimpia Milano contro la Fortitudo Bologna: "Non è stata una buona partita. E’ dall’inizio dell’anno che facciamo fatica a giocare due partite di fila, e le buone cose in EuroLeague non ci hanno illuso".

"Non è la prima volta che arriviamo svuotati in trasferta, e loro sono stati molto ordinati e ben preparati, strameritando la vittoria. Dopo un primo tempo come questo ci sarebbe da buttare tutto, non lo facciamo, cerchiamo di capire quali sono le ragioni. E' lampante che ci sono tante cose da aggiustare, a questo punto non so nemmeno se ci qualificheremo per la Coppa Italia, sarei un incosciente se non fossi preoccupato", sono le parole riportate da pianetabasket.

SPORTAL.IT | 17-11-2019 21:05