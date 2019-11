Messina cerca la chiave per fermare la Dinamo

9.000 spettatori sono attesi al Forum per la partita tra Olimpia Milano e Dinamo Banco Di Sardegna Sassari di domenica pomeriggio.

“La partita è certamente importante, perché negli ultimi anni questa sfida è diventata una classica del campionato italiano – ha detto il coach biancorosso Ettore Messina -. Sassari usa con grande efficacia il gioco in post basso e ha tanti tiratori da tre punti pericolosi. Per noi recuperare le energie fisiche e nervose, dopo una settimana molto dispendiosa, è fondamentale. Per pensare di vincere dovremo prestare attenzione particolare alla transizione difensiva e alla circolazione di palla in attacco”.

