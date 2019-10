Messina: "Ecco perché abbiamo vinto"

L'Olimpia Milano dimentica le delusioni del campionato in Eurolega battendo in un Forum in delirio nientemeno che la corazzata Fenerhace di Zeljko Obradovic.

Ettore Messina individua le chiavi del match: “Battere una squadra come il Fenerbahce non è mai un risultato banale. I giocatori hanno giocato con voglia, penso che la concentrazione a rimbalzo sia stata decisiva per vincer. Grazie ai ragazzi e all’Arena che ci ha aiutato tanto in una gara non facile”.

Decisivo, in particolare, l’apporto di Arturas Gudaitis: “Ha lavorato come un matto per riprendersi al meglio, merito anche dello staff medico. Una grande prova, lo terremo a riposo per domenica. Ci vorrà tempo ma, per lui e per la squadra, una prestazione incoraggiante”.

Ora sotto con il campionato, dove le cose non vanno altrettanto bene: “Per domenica ci sarà una squadra totalmente nuova, con il rientro di Mack e Nedovic che avranno minuti. Quando perdi tre gare in campionato sembra tutto brutto, stasera invece sembra tutto bello, ma la verità sta nel mezzo".



