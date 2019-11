Messina elenca i motivi per fare bene

Quella con il Maccabi non sarà una gara come le altre per l'Olimpia. Ed Ettore Messina sprona i suoi ad avere la meglio sugli israeliani.

"Affrontiamo una squadra in grande condizione, che gioca con una notevole dose di fisicità, difficile da contrastare, e ovviamente dispone anche di un grande potenziale offensivo – dice il coach biancorosso -. Per noi sarà fondamentale la condizione difensiva, ma anche un attacco ordinato che non permetta loro di poter poi correre in campo aperto, che è ciò che preferiscono fare. Ci teniamo a giocare una bella partita nella serata in cui onoriamo una grande leggenda del nostro club come Dino Meneghin e in cui la nostra proprietà ha dato un grande segnale di solidarietà e sostegno alle zone del nostro paese colpite dal maltempo".

