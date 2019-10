Messina elenca i problemi dell'Olimpia

Il coach dell'Olimpia Milano Ettore Messina ha commentato deluso la sconfitta all'esordio in Eurolega contro il Bayern Monaco: "Si sono mostrati più organizzati e disciplinati di noi. Siamo stati troppo poveri offensivamente ed abbiamo avuto troppi alti e bassi. Non si può vincere in trasferta in Eurolega se non sei continuo e mentalmente duro per 40 minuti", ha dichiarato in conferenza stampa.

Ancora una partenza ad handicap: "È un problema. Dobbiamo fare dei cambiamenti, perché poi è difficile rientrare, specialmente in Eurolega. Gli errori in difesa? È abbastanza normale. Dobbiamo conoscerci, capire quando cambiare e quando no ed in altre situazioni. Lo sforzo di squadra è stato buono e gli errori sono arrivati soprattutto nei momenti finali delle azioni, quando le squadre di esperienza sono in grado di trovare le giuste soluzioni. Ma è normale. Scola? I numeri dicono che è stato un punto di riferimento per la squadra. Dobbiamo aiutarlo a capire dove posizionarsi in campo. Serve ovviamente pazienza e un po’ di tempo".

SPORTAL.IT | 03-10-2019 22:57