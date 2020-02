Messina elogia l'Olimpia e si emoziona per Bryant

Ettore Messina elogia l'Olimpia Milano, capace di battere la Vanoli Cremona in maniera netta a Pesaro, centrando così la semifinale di Coppa Italia. E il coach dei meneghini sottolinea anche l'omaggio a Kobe Bryant, con la squadra vestita di giallo e viola come i Los Angeles Lakers.

"Si è trattato di qualcosa di davvero molto emozionante", ha spiegato, prima di concentrarsi sull'infortunio di Sykes, che crea abbastanza preoccupazione: "Non sta benissimo, domani ne sapremo di più. Ha subito una distorsione alla caviglia".

Poi la partita: "Abbiamo affrontato i campioni uscenti, e credo che la nostra sia stata una buona prestazione. Sapevamo che non sarebbe stata facile, le due sfide in campionato lo testimoniano. Ma sono molto contento per come è stata interpretata la partita, sia in difesa che in attacco".

SPORTAL.IT | 13-02-2020 20:56