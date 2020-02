Messina fa il punto sul mercato Olimpia

Ettore Messina ha parlato al termine della partita che Milano ha vinto contro Cremona. E in conferenza stampa ha commentato le voci di mercato che riguardano l'Olimpia.

"Il Corriere ha scritto che prenderemo Belinelli, ora sicuramente uscirà che vogliamo Happ – le sue parole -. Quest'ultimo a mio avviso è un giocatore molto interessante, ma ha un contratto in corso con l'Olympiacos e quindi non abbiamo pensato di prenderlo. Riguardo Belinelli, il fatto che con lui abbia un buon rapporto è noto, quindi hanno scritto delle cose in merito. Ma lui è felice in NBA e da quel contratto non può uscire. Bisogna conoscere le regole. Oltretutto credo sia un giocatore con obiettivi tecnici ed economici superiori".

SPORTAL.IT | 09-02-2020 21:03