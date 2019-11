Messina ha visto un'Olimpia senza forze

L'Olimpia Milano perde in Russia contro il Khimki Mosca, che si impone per 87-79 e ferma a sei il ruolino di marcia in Europa delle Scarpette Rosse. E nel dopogara Ettore Messina prova a individuare cosa non è andato nella notte della Mytishchi Arena.

"Per tre quarti abbiamo disputato una buona partita, ma nell'ultimo non ci è rimasta abbastanza energia. Abbiamo sbagliato tanti tiri aperti, e in più non abbiamo avuto le forze per rispondere all'ultimo break. Questa partita però ci ha detto tante cose e le useremo in allenamento, lavorandoci sopra per migliorare", la sua analisi.

SPORTAL.IT | 14-11-2019 20:23