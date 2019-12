Messina: "La Virtus va limitata"

Il coach dell'Olimpia Ettore Messina parla in vista del big match di campionato contro la Virtus: "Giochiamo contro una squadra che ha appena dominato il derby e vive uno stato di esaltazione, quindi ci aspetta una partita difficilissima. Loro hanno due grandi passatori e creatori di gioco come Markovic e Teodosic, sono meritatamente primi in classifica e ci proporranno una sfida al più alto livello possibile".

"Per quanto ci riguarda avremo bisogno di una buona transizione difensiva e cercheremo di controllare i rimbalzi per limitare il numero dei loro possessi".

SPORTAL.IT | 28-12-2019 20:08