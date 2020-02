Messina: "Lo Zalgiris è in crescendo"

Nemanja Nedovic si è allenato negli ultimi giorni e dopo un turno di stop è tornato ad essere disponibile. Rientra dopo sette gare di assenza anche Riccardo Moraschini. Christian Burns ha ripreso gradualmente ad allenarsi, ma non è ancora disponibile. Arturas Gudaitis, causa gastroenterite, non è partito per Kaunas.

“Andiamo a giocare una partita molto difficile contro una squadra che, come ha sempre fatto negli ultimi anni, è migliorata notevolmente nella seconda parte della stagione. Difesa, fisicità, intensità e controllo dei rimbalzi saranno le chiavi della nostra partita” ha detto il coach dell’Olimpia Milano Ettore Messina.

SPORTAL.IT | 27-02-2020 18:51