Messina manda un messaggio sibillino

La brutta sconfitta subita contro il Khimki ha scoraggiato Ettore Messina. Non solo in chiave qualificazione al turno successivo di Eurolega.

Il tecnico dell'Olimpia Milano ha commentato così la partita: “Congratulazioni al Khimki, che ha giocato una partita migliore di noi nel secondo tempo. Ne parleremo nei prossimi giorni cercando di correggere gli errori commessi, ma la sconfitta è pesante”.

La sfiducia è tale da spingere il coach siciliano a mandare un messaggio piuttosto sibillino…: “Tirare per due gare di fila con il 14% da 3 non è incoraggiante. Tenere una squadra come il Khimki sotto media realizzativa è importante, ma l’attacco non è di livello. Siamo sfiduciati in ogni cosa che facciamo, devo cercare di fare in modo che la squadra trovi più fiducia, decisione, coraggio. La responsabilità è mia, la squadra la alleno io, se la squadra si scioglie così è colpa mia. Se ci riuscirò a risolvere bene, se non ci riuscirò vediamo”.

SPORTAL.IT | 20-02-2020 23:23