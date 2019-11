Messina: "Oly più solido della sua classifica"

"A dispetto di quello che dice la classifica, l’Olympiacos è una squadra estremamente solida, che viene da una bella vittoria a Berlino, ed è la miglior formazione dell’intera EuroLeague nel gioco in post basso, con Milutinov, Printezis e Rubit. Al tempo stesso, il pick and roll gestito da Spanoulis e Rochestie è anch’esso tra i migliori in circolazione. Di conseguenza, la difesa dentro l’area sarà fondamentale per poter pensare di vincere la partita".

Così si è espresso il coach dell’Olimpia Milano, Ettore Messina, a poche ore dalla sfida di Eurolega con i biancorossi del Pireo.

SPORTAL.IT | 29-11-2019 09:31