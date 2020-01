Messina predica cautela: "Attenti a Trieste"

Dopo la sconfitta in Eurolega contro il Fenerbahce, l'Olimpia Milano riporta la sua attenzione al campionato e alla sfida di domenica contro la Pallacanestro Trieste. Coach Ettore Messina prende con le pinze l'appuntamento in terra giuliana, invitando i suoi a non sottovalutare l'avversario: “Sappiamo che è una patita in trasferta contro una squadra che, dopo un momento brutto, ha aggiunto giocatori di qualità e si sta giustamente affidando al lavoro di un eccellente allenatore come Dalmasson" ha detto.

"Ovviamente, mi aspetto una partita difficile: dopo Istanbul, dovremo raccogliere tutte le energie che abbiamo e affrontarla con grande determinazione perché siamo coscienti che ci serva una vittoria” ha poi aggiunto l'allenatore delle 'scarpette rosse'.

SPORTAL.IT | 25-01-2020 17:51