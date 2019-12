Messina: "Preoccupato già nel riscaldamento"

Il coach dell'Olimpia Milano Ettore Messina non si nasconde dopo la pesante sconfitta a Bologna: "Non siamo neanche riusciti a pareggiare: Virtus aggressiva. Fisicamente, tecnicamente. Per noi un attacco povero, che ha concesso molto in contropiede. Abbiamo costruito tanti tiri, ma non li abbiamo mai messi. Con il 37% non vai da nessuna parte. Una partita mediocre, è tutta lì. Mi preoccupa tutto di Milano, dal riscaldamento in poi".

"Non ci sono attenuanti. Complimenti alla Virtus. Hanno vinto due gare importanti, che li rende ancora di più tra i favoriti per Coppa italia e Scudetto, se ancora c’erano dubbi", sono le parole riportate da Sportando.

SPORTAL.IT | 29-12-2019 17:50