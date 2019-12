Messina: "Preoccupato per Micov"

Il coach di Milano Ettore Messina ha analizzato così la vittoria contro Reggio Emilia: "Pur non tirando bene abbiamo fatto 90 punti e serviti 23 assist. A parte alcuni momenti, ho visto la squadra muovere la palla. Difensivamente siamo stati un po’ fermi sulle gambe, però ci lavoreremo e ci metteremo a posto. Se c’è una cosa che mi ha fatto piacere, è la fluidità della squadra. La fase di transizione è stata piacevole. Ho fatto anche qualche esperimento difensivo", le parole riportate da realolimpiamilano.com.

"È veramente difficile giocare in campionato ed in Eurolega, vediamo che oggi ha perso ancora il Fenerbahce e sono in difficoltà altre squadre. Oggi abbiamo giocato contro un’ottima Reggio Emilia, complimenti a Buscaglia”. Le condizioni di Micov: "Ha avuto un dolore al piede, siamo un po’ preoccupati. Vediamo domani con gli esami".

SPORTAL.IT | 01-12-2019 20:52