Messina ragiona su James e Nunnally

Sulle decisioni sul roster biancorosso per ora ancora nulla trapela dall’Olimpia Milano. Finito anche il campionato, tuttavia, questa settimana dovrà dare il via ufficiale al mercato della nuova società firmata Ettore Messina. Quanto meno per capire chi, tra i giocatori sotto contratto o comunque presenti nell’ultima stagione, vestirà nuovamente la maglia dell’AX Armani Exchange e chi saluterà. Tra le situazioni più attese da risolvere ci sono quelle legate a Mike James e James Nunnally, entrambi con il contratto per l’anno prossimo, ma la cui conferma non è certa.

Aspettando le notizie ufficiali per quanto riguarda la squadra, oggi è il giorno del via della campagna abbonamenti per la prossima stagione. Nonostante un 2018/19 ampiamente sotto le attese tra gioco e risultati, c’è la possibilità di fare un balzo in avanti anche sotto questo aspetto per l’Olimpia: l’effetto Messina dovrebbe dare una spinta importante, così come un mercato atteso di alto livello, per poter raggiungere gli obiettivi dichiarati dal neo coach e presidente dell’area tecnica, cioè la vittoria del prossimo scudetto ed il raggiungimento dei playoff in Eurolega.

Il prossimo anno ci saranno sicuramente almeno quattro partite in più al Forum (due di Serie A e due di Eurolega), visto l’aumento a 18 squadre di entrambe le competizioni. Il club ha mantenuto le formule già viste: All Inclusive per vedere tutte le partite (playoff compresi) giocate in casa dai biancorossi, mentre quello Euroleague darà l’accesso a tutte le gare interne della massima competizione continentale (playoff esclusi). I prezzi vanno da 250 euro (All Inclusive) e l’abbonamento è comprensivo di un abbonamento ad Eurosport Player per la prossima stagione.

in collaborazione con basketissimo.com

SPORTAL.IT | 24-06-2019 14:24