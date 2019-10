Messina si assume le colpe del ko di Milano

Ettore Messina fatica a dare una spiegazione alla sconfitta della sua Olimpia Milano al Forum di Assago contro Brindisi e se la prende in particolare con la stanchezza denunciata da alcuni elementi cardine della sua squadra. In ogni caso attribuisce a se stesso la colpa del ko.

"89 punti dovrebbero essere sufficienti per vincere qualsiasi partita in casa – sottolinea nel dopo partita -, ma loro hanno fatto 15 tiri più di noi. Ne abbiamo fatte di tutti i colori in difesa fino al terzo quarto e la responsabilità di ciò è mia. Ringrazio i tifosi per averci spinto durante la rimonta che non si è concretizzata per un soffio, ma ripeto che 89 punti dovrebbero bastare. In questo momento c'è chi fa fatica a fare due partite di fila, quando rientreranno gli altri sarà diverso, ma non possiamo certo essere stanchi a ottobre, non siamo Forrest Gump. Dobbiamo darci un po' di più, è inaccettabile prendere 92 punti. Perché sia successo ne parleremo a porte chiuse".

SPORTAL.IT | 13-10-2019 20:02