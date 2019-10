Messina si augura di riavere Micov

Di nuovo a Milano l'Eurolega: l’Olimpia, unica rappresentante italiana ma che ha ampiamente deluso negli ultimi anni nel Vecchio Continente, riceve lo Zalgiris Kaunas, sfida con forti connotazioni storiche, che affonda le sue radici negli anni ’80 (Meneghin, McAdoo e D’Antoni da una parte; Sabonis, Kurtinaitis dall’altra), ed ebbe altri sussulti sul finire degli anni ’90, con una finale europea. Lo scorso anno l’Olimpia vinse a Milano vendicando la sconfitta di Kaunas e ribaltando la differenza canestri, ma in volata lo Zalgiris mise la testa avanti e conquistò il posto nei playoff occupato a lungo da Milano. Ambedue le squadre sono reduci da sconfitta al debutto, lo Zalgiris in casa e l’Olimpia a Monaco, che poi hanno “curato” vincendo in campionato.

"Speriamo innanzitutto di recuperare Vlado Micov, almeno per qualche minuto, in modo da allungare la rotazione degli esterni, in attesa del rientro di Nemanja Nedovic e tra i lunghi di Arturas Gudaitis, che stanno lavorando peraltro molto bene. Avere più energia fisica dello Zalgiris è condizione fondamentale per pensare di vincere la partita, così come sarà essenziale muovere bene la palla in attacco, per non subire la pressione della loro difesa. Lo Zalgiris è una squadra molto ben allenata, che gioca con entusiasmo, contro la quale vogliamo assolutamente, davanti al nostro pubblico, disputare una buona partita" ha detto il coach biancorosso Ettore Messina.

In collaborazione con basketissimo.com

SPORTAL.IT | 10-10-2019 16:43